Экономисты объяснили, зачем УГМК продала себе свердловский актив

Продажа уставного капитала ООО «УГМК-ОЦМ» дочерней структуре УГМК может являться частью реструктуризации горно-металлургического холдинга. Таким мнением с URA.RU поделились эксперты рынка. Ранее сообщалось, что УГМК продает долю в уставном капитале завода за 55 млн рублей своему дочернему предприятию — заводу «Уралэлектромедь» (Верхняя Пышма).
«Сама по себе такая сделка может говорить как о подготовке к разделу активов [владельцами компании Искандером] Махмудовым и [Андреем] Козицыным, так и реструктуризации холдинга без изменения собственников и приведении их в порядок, который сейчас Махмудову-младшему представляется оптимальным. Интересно, что один из крупнейших в России заводов по обработке цветных металлов стоит 55 млн рублей», — отметил экономист Константин Селянин.
Юрист Дмитрий Земеров в беседе с URA.RU заявил, что у «Уралэлектромеди» после покупки УГМК-ОЦМ могут вырасти финансовые показатели. «Холдинг продолжает консолидацию профильных активов цветной металлургии вокруг своего головного предприятия — „Уралэлектромедь“. Теперь это не только поставщик сырья для дивизиона УГМК-ОЦМ, но также и его единственный участник, что позволит новому собственнику получать прибыль от деятельности предприятий этого дивизиона по производству изделий из сплавов цветных металлов (Кировский завод ОЦМ и Ревдинский завод ОЦМ)», — уточнил он.
Получить комментарий в УГМК о причинах продажи актива не удалось. Там отказались отвечать на вопросы журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что владельцы компании Андрей Козицын и Искандер Махмудов делят бизнес-активы. За Махмудовым останутся активы, связанные с производством меди. При этом музеи, «УГМК-Агро», «УГМК-Здоровье», стройка и социальные проекты отойдут Козицыну. Перераспределение активов проходит на фоне трансформации холдинга, которую курирует директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.
Подписывайтесь на URA.RU в