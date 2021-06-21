Работников «Мегамарта» грозят лишить премий за отказ от прививки

Сотрудникам торговой сети «Мегамарт» на Урале грозят лишением премий в случае отказа от вакцинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В тюменских и свердловских филиалах крупной торговой сети «Мегамарт» сотрудников заставляют прививаться от коронавируса под страхом лишения части зарплаты. Об этом URA.RU стало известно из корпоративных писем компании, предоставленных редакции анонимным источником.

«Задача стоит следующая: если сотрудники не поставят прививку, то мы все останемся без переменной части (стимулирующие выплаты — прим. ред.). Она уйдет на штрафы за то, что магазин не привитый. Потому что пойдут проверки и нас с вами могут закрыть», — скриншот переписки с начальством с таким содержанием URA.RU предоставил сотрудник тюменского филиала сети «Мегамарт».

Он также направил в редакцию письмо с корпоративной почты. В нем говорится, что до 1 июля в Свердловской и Тюменской области от коронавируса должны быть привиты не менее 70% сотрудников. В ином случае — к компании может быть привлечено «негативное внимание со стороны государственных органов власти».

«Мегамарт» — торговая сеть, входящая в состав федеральной компании «Дикси». В Свердловской области она начала работу в 1996 году. В 2005 открыла филиалы в Челябинской и Тюменской областях. В пресс-службу торговой сети направлен письменный запрос.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области режим повышенной готовности по коронавирусу продлили до 18 июля. В новой редакции постановления №120-п власти региона рекомендовали компаниям простимулировать сотрудников к вакцинации, а также перевести на дистанционную работу 30% от тех, кто не поставил прививку.