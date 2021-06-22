Егор Бероев призвал не делить людей на привитых и не привитых Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Не нужно делить людей на привитых и непривитых. Об этом на вручении телевизионной премии «Тэффи» заявил актер и член жюри Егор Бероев. Он пришел с желтой звездой — отличительным знаком евреев в период Холокоста.

Бероев заявил, что не вакцинировался от коронавируса. «Мое тело — мое дело. Но сегодня я проснулся в мире, где это стало опознавательным знаком — гражданин ты, или будешь находиться в резервации, можно ли тебе будет посещать учреждения и мероприятия, будешь ли ты пользоваться всеми благами и правами», — сказал Бероев. По его словам, ни одна человеческая жизнь и достоинство не могут приноситься в жертву общественному благу.

«Человек не отделим от свободы выбора, даже если этот выбор вам не нравится, и вы желаете ему добра», — отметил актер. Он попросил не допустить вражды между людьми и сегрегации общества. «Это однажды уже было, и наши деды заплатили за то, чтобы это не повторилось кровью», — заявил Бероев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рестораны в столице смогут посещать только привитые от коронавируса и недавно переболевшие. Также в эту категорию входят и люди с отрицательными результатами ПЦР-теста, который был сделан в течение ближайших трех дней. Об этом сообщает телеканал 360.