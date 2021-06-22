Курганские выпускники получили 400 баллов на ЕГЭ на двоих

Два курганских выпускника получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первые дважды стобалльники по итогам Единого госэкзамена появились в двух гимназиях Кургана. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования.

«По итогам шести экзаменов в Курганской области ЕГЭ на высший балл сдали 18 выпускников, из них двое получили 100 баллов сразу по двум предметам», — рассказали в ведомстве. Как пояснили URA.RU в департаменте, два курганских одиннадцатиклассника получили 100 баллов на ЕГЭ по литературе и 100 баллов по русскому языку. Это выпускники из гимназий №31 и №27 областного центра.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это рекордное для региона значение. По итогам ЕГЭ по литературе в этом году оказалось четыре стобалльника. Двое из них — в областном центре. Еще по одному выпускнику написали на 100 баллов ЕГЭ по химии и географии