На съезд ЛДПР допустят единственного челябинского делегата

На съезд ЛДПР в Москву поедет только Виталий Пашин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Действующий депутат Госдумы Виталий Пашин станет единственным делегатом от Челябинской области на предвыборном съезде ЛДПР в Москве. Об этом сообщил URA.RU он сам.

«Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом мероприятие решено сделать максимально безопасным. Поэтому челябинская делегация будет состоять лишь из лидера регионального отделения в моем лице. Такой же подход: один регион — один делегат, — будет по всей России», — пояснил URA.RU Пашин.

Съезд партии Жириновского пройдет в столице 25 июня. На нем должны быть окончательно утверждены кандидаты от либерал-демократов в пяти одномандатных округах Челябинской области и региональный избирательный список ЛДПР. На данный момент ожидается, что в Златоустовском округе будет баллотироваться Пашин, в Магнитогорском — координатор местного отделения ЛДПР Дамир Байтенов, в Металлургическом — помощник депутата заксобрания области Евгений Басканов, в Челябинском — депутат ЗСО Евгений Рева, в Коркинском — лидер партийной фракции в ЗСО Алексей Беседин.

Что касается избирательного списка ЛДПР в Челябинской области, то с ним сохраняется интрига. «Персоналии будут утверждены уже в Москве. Не исключено, что возглавит список сам Владимир Жириновский», — сообщил URA.RU источник в партийных кругах.