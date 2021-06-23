Немецкий бизнес вложит в экономику России миллионы евро

Общий объем планируемых инвестиций в течение ближайших 12 месяцев составляет 840 млн евро Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайший год немецкие компании, находящиеся в России, совершат крупные инвестиции. Речь идет о миллионах евро. Об этом сообщается в данных опроса по деловому климату, который был проведен среди 1000 компаний-членов Российско-Германской внешнеторговой палаты.

«Почти половина [представителей немецкого бизнеса] планируют в ближайший год совершить в России крупные инвестиции. Общий объем инвестиций, планируемых участниками опроса в течение ближайших 12 месяцев, составляет 840 млн евро», — сообщает на сайте Российско-Германской внешнеторговой палаты. Сейчас в России действует в общей сложности 3971 немецкая компания.

По данным опроса, половина компаний из числа действующих в России придерживается мнения, что деловой климат в стране с начала 2021 года «улучшился» или «скорее улучшился». Также 51% представителей бизнеса намерены увеличить численность сотрудников.

Ранее депутаты бундестага заявили, что Германия должна отказаться от санкций против России и усилить диалог с Москвой. Парламентарии уверены, что отношения Москвы и Берлина «имеют фундаментальное значение для интересов в сфере безопасности и экономических интересов ФРГ».