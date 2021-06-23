Геннадий Зюганов принял решение объединить два уральских региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

У Челябинской и Курганской областей на выборах в Госдуму будет единый список от КПРФ. Как сообщил URA.RU источник в партии, возглавит список действующий депутат Госдумы Михаил Берулава.

«О списке на два региона объявят на съезде КПРФ в Москве 23 июня, решение принял лидер партии Геннадий Зюганов. Во главе списка будет Берулава. Далее — представители региональных отделений», — рассказал инсайдер.

Биография 70-летнего доктора педагогических наук, уроженца Сухуми Берулавы связана с Челябинском. В 1975 году он закончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал в управлении народного образования Челябинска. Сейчас живет в Москве. Был депутатом Госдумы с 2011 по 2016 годы, в 2019 году получил мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова. Входит в комитет по образованию и науке.

На съезд поехали первый секретарь челябинского обкома КПРФ, депутат ЗСО Игорь Егоров и его коллега по фракции Константин Куркин. «Привезли предложения по округам. По спискам узнаем на съезде», — заявил URA.RU Егоров.

Как сообщил URA.RU источник в КПРФ, челябинские коммунисты хотят выдвинуть Егорова по Металлургическому округу. Константин Нациевский пойдет по Златоустовскому округу, по Челябинскому — второй секретарь обкома Александр Андреев, по Коркинскому — общественница Степанида Смирнова, по Магнитогорскому — москвич Элдар Рустамов.

На выборах в Госдуму в челябинские списки КПРФ всегда включают «варягов». В 2011 два мандата получили москвичи Александр Некрасов и Иван Никитичук. В 2016 году Никитчук был в южноуральских списках, но партия набрала мало голосов в регионе и челябинская КПРФ в этом созыве не представлена.