Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ для гуманитариев

Знания по гуманитарным дисциплинам лучше оценивать при личной беседе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России нужно изменить формат экзаменов по гуманитарным дисциплинам. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава.

«Нам надо совершенствовать вступительные экзамены, ЕГЭ и так далее. Чтобы проверить знания по таким предметам, как литература, иностранный язык, история, надо побеседовать с человеком», — считает парламентарий. Он согласился с тем, что результаты экзаменов по гуманитарным предметам в тестовой форме достаточно сложно оценить. Депутат отметил, что сейчас в этом направлении работают не только в Госдуме, но и в Министерстве просвещения РФ. «Нужно еще немножко времени и все устаканится», — заверил собеседник агентства.

Публицист, кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что сейчас вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. В правительстве страны сообщили, что в 2022 году выпускники школ будут сдавать экзамены по новым моделям КИМ (контрольно-измерительные материалы). Председатель ученого совета Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по истории Александр Безбородов уточнил, что они находятся в стадии разработки.