Депутат Госдумы предложил отменить ЕГЭ для гуманитариев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, школа, ученица
Знания по гуманитарным дисциплинам лучше оценивать при личной беседе Фото:

В России нужно изменить формат экзаменов по гуманитарным дисциплинам. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы, член комитета по образованию и науке Михаил Берулава.

«Нам надо совершенствовать вступительные экзамены, ЕГЭ и так далее. Чтобы проверить знания по таким предметам, как литература, иностранный язык, история, надо побеседовать с человеком», — считает парламентарий. Он согласился с тем, что результаты экзаменов по гуманитарным предметам в тестовой форме достаточно сложно оценить. Депутат отметил, что сейчас в этом направлении работают не только в Госдуме, но и в Министерстве просвещения РФ. «Нужно еще немножко времени и все устаканится», — заверил собеседник агентства.

Публицист, кандидат в депутаты Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что сейчас вопросы к ЕГЭ разрабатывают без привлечения высококвалифицированных специалистов. В правительстве страны сообщили, что в 2022 году выпускники школ будут сдавать экзамены по новым моделям КИМ (контрольно-измерительные материалы). Председатель ученого совета Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), руководитель комиссии по разработке КИМ ГИА по истории Александр Безбородов уточнил, что они находятся в стадии разработки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...