В курганском районе, где сорвалась реформа, ищут нового главу

В Притобольном районе объявили конкурс по отбору кандидатур на пост главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Притобольного района Курганской области объявлен 23 июня местной думой. Решение об этом опубликовано на сайте районной администрации. Ранее в Притобольном районе сорвалась реформа по объединению всех поселений в муниципальный округ.

«Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы Притобольного района», — говорится в решении думы. Документы от желающих стать главой района будут приниматься с 5 июля по 23 июля. Сам конкурс назначен на 31 августа. Окончательное решение о том, кто возглавит район, примут по итогам конкурса депутаты районной думы.

Членами конкурсной комиссии районная дума назначила местного депутата Владимира Федотова, представителя общественной палаты района Ольгу Орлову и главу местного крестьянского хозяйства Виктора Иванова. Еще троих членов комиссии должно назначить областное правительство.

Экс-глава Притобольного района Дмитрий Лесовой покинул этот пост по собственному желанию 27 мая. Ранее в районе провалилась муниципальная реформа. Против объединения в округе проголосовали четыре сельсовета. Сейчас обязанности главы района временно исполняет Лариса Злыднева, которая ранее была главой Плотниковского сельсовета, проголосовавшего против муниципальной реформы. Перед отставкой Лесового районная дума согласовала Злыдневу на должность замглавы района.