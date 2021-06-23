Тюменская компания будет возить груз «Почты России» из Кургана

«Почта России» нашла курьерскую компанию для доставки писем Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Почта России» нашла посредника для перевозки груза из Кургана в Тюмень и в Челябинск. Письма и посылки будет возить компания ООО «Русич» (Тюмень). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Победителем аукциона признан участник, предложивший наиболее низкую цену услуг, и заявка на участие которого соответствует требованиям документации: ООО „Русич“», — указано в итоговом протоколе.

Победитель оказывает услуги по перевозке почтовых отправлений и прочих ценностей автомобильным транспортом. Машины ездят по маршруту — Тюмень-Курган-Челябинск-Курган-Тюмень грузоподъемностью 15 тонн, включая погрузку и разгрузку в местах начала и окончания маршрута, а также в пунктах обмена. Тюменская компания за один маршрут предложила наименьшую сумму — 35 113 рублей, что ниже первоначальной цены на 7 451 рублей.

Согласно контракту, исполнитель должен сообщить о приеме заявки заранее. Если компания не ответит в течение двух часов или не сможет вовремя подать машину, тогда ей будет оплачено всего 30% базовой цены маршрута.

URA.RU ранее писало, что посылку с живыми пчелами доставила курьерская служба «Почты России» в Шадринск Курганской области из Нижнего Новгорода. Почтовое отправление было в пути шесть дней и при поступлении на Шадринский курьерский участок оперативно вручено адресату — пчелы приехали домой в течение часа с момента поступления.