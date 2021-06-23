Владимира Соловьева возмутило высказывание Бероева о непривитых Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скрытое сравнение непривитых от коронавируса людей с жертвами Холокоста, которое сделал актер Егор Бероев во время выступления на премии «ТЭФИ-Летопись победы», глупо и некорректно. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ранее состоявший в президиуме Российского еврейского конгресса журналист, телерадиоведущий Владимир Соловьев.

Егор Бероев на церемонии награждения премии «ТЭФИ-Летопись победы» выступил против ущемления прав граждан, не желающих ставить прививку от коронавируса, заявив, что нельзя делить людей на два лагеря, «как это однажды уже было». Актер вышел на сцену с желтой шестиконечной звездой на груди — данный отличительный знак носили евреи по приказу нацистов в период Холокоста.

«То есть Егор Бероев хочет сказать, что он жертва Освенцима, что вакцина от коронавируса — это Zyklon B (в 1941 году Zyklon B использовался для массового уничтожения людей в концлагерях — прим. URA.RU), а мы все гестаповцы? Вообще это большая проблема актеров — позы есть, а вкуса, такта и ума, к сожалению, иногда не хватает, потому что накануне 22 июня приравнять себя к жертвам лагерей — это безвкусно и крайне глупо», — подчеркнул Соловьев.

Журналист отметил, что любую точку зрения можно высказывать, но более корректно. «Многие актеры — пустые сосуды, их чем-то наполняют режиссеры, драматурги и невольно кажется, что знаешь личность, но на самом деле это всего лишь сыгранный образ, а когда они остаются сами по себе, то возникает глубочайшее разочарование. Можно высказать любую точку зрения, но нельзя делать это так бестактно, пошло и гадко. Это вызывает, конечно, чувство глубочайшего разочарования в актере Бероеве», — подытожил Соловьев.