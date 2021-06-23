ЛДПР нашла способ сорвать выдвижение оппонента в Перми

Депутат Илья Лисняк может покинуть предвыборную гонку из-за ЛДПР Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат гордумы Перми Илья Лисняк рискует выбыть из предвыборной гонки даже после возможной регистрации его в качестве кандидата в депутаты. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что избирком или суд могут отменить регистрацию Лисняка в качестве кандидата от какой-либо партии, если ЛДПР принесет документ, подтверждающий его членство.

«Лисняк может выдвинуться от любой партии, избирком примет его выдвижение кандидатом. Но потом ЛДПР представит документы, где будет сказано, что он член ЛДПР. И все — придется отказывать в регистрации», — говорит инсайдер. Он утверждает, что по аналогичному сценарию может развиться ситуация и с депутатом думы Добрянки Марком Коробовым и членом общественного совета при ГУ МВД России по Пермскому краю Ириной Форсюк.

Отмечается, что даже вступившее в законную силу решение суда о необходимости исключить Лисняка, Коробова и Форсюк из партии не станет препятствием для отмены регистрации. «В решении не сказано, что они не являются членами партии. В решении сказано, что партии необходимо их исключить», — говорит инсайдер. При этом он уточняет, что возможная административная и уголовная ответственность за неисполнение решения суда находится в плоскости других правовых отношений и не связана с выборным законодательством.

В пресс-службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, сообщили, что комиссии проводят обязательные проверки сведений предоставленных кандидатами о судимости, образовании, принадлежности к иностранным агентам и членству в иных политических партиях. «По их итогам комиссии принимают аргументированное решение о регистрации или отказе в регистрации кандидату», — уточнили там.

Ранее URA.RU рассказывало, что Лисняк, Коробов и Форсюк с марта пытаются выйти из ЛДПР. Суд 15 июня обязал партию незамедлительно снять их с регистрационного учета. Реготделение данное решение обжалует в Пермском краевом суде.

После освещения URA.RU внутрипартийного конфликта лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.