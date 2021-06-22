22 июня 2021
21 июня 2021

Власти ЯНАО хотят решить проблему с жильем облигациями

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти уверены, что инфраструктурные облигации помогут застройщикам Фото:

Инфраструктурные облигации, которые снизят проектные расходы застройщиков, введут в ЯНАО. Таким образом власти хотят решить проблему с жилым строительством в регионе, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Проект инфраструктурных облигаций является новым инструментом компании «Дом.рф», который позволит снизить проектные расходы застройщиков. Его будут тестировать в пяти регионах УрФО, в том числе и в ЯНАО. В программу будут привлекать частные инвестиции для строительства инфраструктуры, а займы по этим проектам могут составить более 27 млрд рублей.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов положительно отнесся к проекту инфраструктурных облигаций. «На Ямале пилотным проектом может стать один из проектов комплексной жилой застройки Губкинского. В новом микрорайоне планируется возвести 50 тысяч квадратных метров жилья, школу и детский сад», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В правительстве отметили, что заявку Ямала на участие в программе финансирования строительства уже одобрили на федеральном уровне.

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев добавил, что сотрудничество с компанией «Дом.рф» позволит активизировать жилищное строительство в регионе и решить вопрос с расселением аварийного жилья. «Механизмы инфраструктурного меню позволят разрешать ситуации, когда проекты жилищного строительства не запускаются, потому что их экономика не складывается с учетом инфраструктурной нагрузки. Привлечение средств за счет инфраструктурных облигаций позволит запустить эти проекты», — заявил Владимир Якушев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области хотят увеличить финансирование строительства по программе «Сотрудничество». Больше денег из средств программы получат ЯНАО и ХМАО.

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