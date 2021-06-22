22 июня 2021

Голикова: в Курганской области делают мало тестов на COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова назвала Курганскую область в числе аутсайдеров по охвату населения тестированием на COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

Курганская область вошла в число трех российских регионов с самыми низкими показателями по охвату тестированием граждан на коронавирусную инфекцию. Этот фактор непосредственно влияет на уровень заболеваемости COVID-19, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время трансляции совещания с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции.

«Еще один фактор, который повлиял на заболеваемость — это охват тестированием. То есть своевременное выявление тех граждан, которые заболели новой коронавирусной инфекцией, а значит и своевременное оказание медицинской помощи. Наиболее низкие показатели тестирования сегодня фиксируются в Еврейской автономной области, Республике Мордовия и Курганской области», — рассказала Голикова. Помимо этого, причинами роста заболеваемости, по мнению чиновницы, являются несоблюдение коронавирусных ограничений и мутация штаммов вируса.

23 июня в Курганской области зарегистрировано 39 новых случаев заражения COVID-19, сообщало ранее URA.RU. Это рекордное для региона значение за последние два месяца. За день в области зарегистрировано пять смертей от коронавируса. В последний раз такая ситуация была 14 марта. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявлял, что новая волна заражений докатится до региона через две-три недели. В связи с этим возможно введение новых ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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