Названы Пермские университеты, в которые можно подать заявку онлайн Фото: Алексей Гущин © URA.RU

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В Пермские вузы этим летом будут принимать абитуриентов онлайн. Об этом сообщается на сайте администрации губернатора и правительства Пермского края. Для подачи заявки онлайн требуется учетная запись на портале Госуслуг.

«На портале можно отслеживать свое место в конкурсных списках и представить заявление о согласии на зачисление», — сообщено на сайте. Заявление можно будет подать, не дожидаясь результатов экзаменов, они автоматически будут переданы в вуз.

Поступить онлайн можно в один из шести вузов Пермского края. Это Пермский Педуниверситет, Пермский государственный университет, Пермский Политех, Пермский Аграрно-технический университет, Пермский медицинский университет имени Вагнера, Пермская фармацевтическая академия и Чайковский институт физкультуры.

Ранее министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень заявила в Instagram, что в регионе началась третья волна коронавируса. Министр объяснила рост заражений большим количеством массовых мероприятий и отказом от ношения масок, а также призвала вакцинироваться.

URA.RU рассказывало о необычном формате Пермского краевого выпускного. Власти заявили, что он пройдет в формате онлайн во «Вконтакте» в группе «БеZOOMный выпускной» 26 июня.