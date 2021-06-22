Пермский минздрав: в крае началась третья волна COVID

Глава минздрава Анастасия Крутень объяснила причины новой волны эпидемии Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья волна массового заражения коронавирусной инфекцией началась в Пермском крае. Об этом в Instagram заявила региональный министр здравоохранения Анастасия Крутень.

«Мы вынуждены констатировать ухудшение эпидемиологического процесса ковидной инфекции, отмечается рост числа пациентов с COVID. Мы говорим о третьей волне COVID», — заявила Крутень. Массовое заражение она объяснила большим количеством массовых мероприятий и всеобщим отказом от ношения масок.

Крутень рассказала, что при необходимости число коек для больных COVID-19 будет увеличено в три раза (сейчас их 1790). Глава минздрава призвала людей к вакцинации. «Единственный способ не заболеть или заболеть, но легко, это если вы получите вакцину. Поверьте, что вакцинация — это эффективный способ защиты от любой инфекции, и тем более от COVID», — сказала Крутень.

URA.RU рассказывало, что в Пермском крае за 10 дней суточный прирост новых случаев заражения увеличился с 94 до 136. Также в регионе за два дня почти в два раза увеличилась смертность от коронавируса.