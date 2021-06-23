В британском Минобороны заявили, что их корабль никто не бомбил

В Минобороны Великобритании заявили, что российские военные не обстреливали эсминец HMS Defender Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Министерство обороны Великобритании заявило, что российский бомбардировщик не обстреливал их эсминец HMS Defender. В ведомстве предположили, что вооруженные силы России проводили в Черном море учения по артиллерийской стрельбе.

«В HMS Defender не стреляли, и мы не признаем утверждения о том, что на его пути сбрасывались бомбы», — сообщила пресс-служба Минобороны Великобритании в своем официальном twitter-аккаунте. Ведомство уточнило, что эсминец британских ВМС совершал мирный проход через территориальные воды России в соответствии с международным правом.

Минобороны Великобритании предположило, что Россия проводила в Черном море учения по артиллерийской стрельбе, о чем заранее предупредили морское сообщество. В пресс-службе подчеркнули, что предупредительных выстрелов по HMS Defender не производилось.

Сегодня черноморский флот остановил британский эсминец, который нарушил российскую границу у мыса Фиолент в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды России. Минобороны РФ сообщило, что для этого понадобился предупредительный выстрел с пограничного сторожевого корабля. Позже бомбардировщик СУ-24М сбросил четыре бомбы по курсу HMS Defender, передает телеканал 360.

We believe the Russians were undertaking a gunnery exercise in the Black Sea and provided the maritime community with prior-warning of their activity.



No shots were directed at HMS Defender and we do not recognise the claim that bombs were dropped in her path. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021