Роман Силантьев считает, что идеи Сергия могут вызвать волну смертей от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Последователи бывшего настоятеля Среднеуральского женского монастыря Сергия образовали крупнейшую секту антипрививочников, которая распространяет свое влияние на весь мир. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал руководитель лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, профессор МГЛУ, исследователь сект Роман Силантьев.

«Секта Сергия Романова — крупнейшая параправославная секта, которая насчитывает порядка двух тысяч участников. Они выступают с бредовыми идеями, выступают против вакцинации от коронавируса. Их влияние не только на Урале. Они, пользуясь возможностями интернета, вещают на весь мир», — рассказал Силантьев. Он подчеркнул, что распространение идей секты может вызвать увеличение смертей от коронавируса.

Сектовед отметил, что последователи Сергия насаждают россиянам технофобию. «Эта фобия не свойственна православной вере, и по-настоящему активно она начала распространяться из-за секты Сергия», — добавил Силантев. Он заявил, что остановить деятельность последователей Сергия можно при поддержке правоохранителей. «Надо посадить ярких представителей этой секты», — предложил Силантьев.

Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина». Его задержали в ночь 29 декабря во время операции по штурму обители и предъявили обвинения по трем уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Его также отлучили от церкви за ложь и клевету.