Меркель придумала, как помирить Путина с Западом

Канцлер Германии Ангела Меркель предложила провести саммит между лидерами Европейского союза и президентом России Владимиром Путиным. Ее инициативу поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
«Германия и Франция призвали к новой стратегии ЕС по более тесному взаимодействию с Россией с целью развить дискуссии с Москвой после женевского саммита президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным», — сообщает издание Financial Times со ссылкой на дипломатические источники. Предложение о встрече Путина и лидеров ЕС было озвучено на заседании комитета постоянных представителей Евросоюза. Инициативу Меркель и Макрона озвучили послы Германии и Франции. Берлин, в частности, назвал саммит Путина и президента США Джо Байдена «образцом» для восстановления отношений с Россией, отмечает Financial Times.
Саммит в Женеве стал первой встречей российского и американского лидеров после инаугурации Байдена. Для Путина это было первая иностранная поездка за последние полтора года. На встрече президенты России и США затронули различные темы: от двусторонних отношений до стратегической стабильности. Важной договоренностью стало возвращение российского посла Анатолия Антонова в Вашингтон, передает телеканал 360.
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