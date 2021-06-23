Шойгу рассказал, что именно его беспокоит

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, автомат, солдаты, выстрел, огнестрельное оружие, военнослужащие цво, военная база, огневая точка, 201военная база, пулеметное гнездо
Талибы подошли к таджикской границе Фото:

Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что его беспокоит ситуация в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с казахским коллегой Нурланом Ермекбаевым, передает ТАСС.

«Нам надо бы в ближайшее время обсудить эти вопросы», — цитирует агентство российского министра. По словам Шойгу, обсуждать тему следует с коллегами из ОДКБ и представителями соседних стран.

Накануне стало известно, что боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» вышли к границе Таджикистана, нанеся очередное поражение правительственным афганским войскам. В последнее время наступление талибов в Афганистане развивается успешно. Этому способствует ускорившийся вывод войск США из страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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