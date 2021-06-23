Шойгу рассказал, что именно его беспокоит

Министр обороны России Сергей Шойгу признался, что его беспокоит ситуация в Афганистане. Об этом он заявил на встрече с казахским коллегой Нурланом Ермекбаевым, передает ТАСС.
«Нам надо бы в ближайшее время обсудить эти вопросы», — цитирует агентство российского министра. По словам Шойгу, обсуждать тему следует с коллегами из ОДКБ и представителями соседних стран.
Накануне стало известно, что боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» вышли к границе Таджикистана, нанеся очередное поражение правительственным афганским войскам. В последнее время наступление талибов в Афганистане развивается успешно. Этому способствует ускорившийся вывод войск США из страны.
Подписывайтесь на URA.RU в