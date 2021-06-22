Талибы подошли к зоне ответственности ЦВО

Боевики запрещенного в РФ движения «Талибан» подошли таможенному и торговому переходу Шерхан-Бандар, расположенному на афганской стороне границы с Таджикистаном. Об этом сообщают таджикские СМИ.
«Несколько часов назад талибы захватили пункт Шерхан-Бандар, в результате чего некоторые правительственные силы Афганистана сдались талибам, а другие укрылись в Таджикистане», — пишет «Азия-Плюс» со ссылкой на корреспондента афганского информационного агентства «Паджвок» Аджмала Кокара. Среди афганских беженцев есть местные чиновники. Издание сообщает, что не удалось получить комментарий от властей Таджикистана.
В Таджикистане расположена российская 201-я военная база, которая входит в состав Центрального военного округа (ЦВО, штаб в Екатеринбурге). Это крупнейший военный объект России за пределами страны. База находится в Душанбе и Бохтаре. По договору, база будет находиться в Таджикистане до 2042 года.
Ранее стало известно, что Россия будет защищать Таджикистан. Президент Владимир Путин рассказал, что Россия и Таджикистан сделают объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО). Президент РФ поручил МИД обсудить проект с Душанбе. В апреле военные России и Таджикистана провели основной этап совместных учений, пишет RT. Кроме того, в сентябре должен завершиться вывод американских войск из Афганистана.
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