Хованский написал письмо из СИЗО Фото: Instagram Хованского

Блогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в призывах к террористической деятельности, ответил на письмо коллеги и друга Ильи Мэддисона (Давыдова). Он рассказал, что перестал верить в президента России Владимира Путина и поверил в бога. Письмо Мэддисон зачитал во время стрима на своем YouTube-канале.

«Зона тут хорошая, жаловаться не на что. Вот бы у меня COVID нашли и тут оставили. В бога я поверил не для прикола и не ради образа, а потому что с ним тут гораздо проще. Всем советую. Ну и в Путина я верить перестал. Нужно было чем-то заполнить духовный вакуум. Кормят не то, чтобы хорошо, но терпимо. Поваров нынче не сажают», — написал Хованский. По его словам в тюрьме в основном «сидят обычные люди, как правило, неудачливые, а не виновные в чем-то».

Кроме того, Хованский сообщил, что в СИЗО у него все есть, однако не хватает радио. «У соседей есть, они целыми днями слушают Славу Марлоу. А я хочу слушать Бутырку и Стаса Михайлова». Он также рассказал, что один из заключенных предлагал взять авторство песни, из-за которой обвиняют Хованского, на себя. Однако взамен потребовал многомиллионный канал блогера на YouTube. Хованский попросил Мэддисона узнать, возможно ли это.

Хованского задержали 9 июня по подозрению в призывах к террористической деятельности. Причиной задержания стал ролик с песней про теракт «Норд-Ост», в которой блогер положительно высказался о событии. При обыске у Хованского нашли и изъяли огнестрельное оружие и устройство для употребления наркотиков, передает телеканал 360. Сам Хованский заявил, что надеется на штраф. В СИЗО он читает книги и «разгоняет жирок упражнениями».