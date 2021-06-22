Источник раскрыл имена кандидатов в Тюменскую облдуму от ЛДПР

По информации источников URA.RU, список кандидатов в Тюменскую областную думу от ЛДПР возглавит Владимир Жириновский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Список кандидатов в Тюменскую областную думу от ЛДПР на предстоящих выборах возглавит лидер партии Владимир Жириновский. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, также в список войдут действующий депутат Государственной думы Евгений Марков и депутаты регионального парламента Артем Зайцев и Глеб Трубин.

«Первом номером в списке ЛДПР, как и по остальным регионам, вероятно, будет лидер партии Владимир Жириновский. Компанию ему составят действующий депутат Госдумы Евгений Марков и депутаты Тюменской областной думы Артем Зайцев и Глеб Трубин», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Как сообщали инсайдеры URA.RU, уход Владимира Сысоева с поста заместителя губернатора Тюменской области, разрушил планы Маркова, который планировал продолжить работу в Госдуме нового созыва. Но его место там, с большой долей вероятности, займет Сысоев, который планирует баллотироваться в Государственную думу от регионального отделения ЛДПР Тюменской области.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские коммунисты определились с кандидатами на выборы в Тюменскую областную думу. Голосование назначено на 19 сентября.