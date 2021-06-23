Владимир Меньшов войдет в общефедеральную часть предвыборного списка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) отказалась от своих прежних планов ограничить общефедеральную часть предвыборного списка тремя лидерами, и вместо тройки теперь будет пятерка. В список на выборах в Госдуму войдут не только Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин, но и актер и режиссер Владимир Меньшов, а также сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков, до последнего времени первый зампред партии «За правду».

На совещании председатель «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что общефедеральную часть списка нужно расширить, включив в нее Меньшова и Бабакова. «Меньшов согласился стать лицом партии, но взамен попросил гарантировать ему депутатский мандат. В партии подумали и решили согласиться — тем более, такая яркая фигура лишь прибавит голосов. Не исключается участие господина Меньшова в телевизионных дебатах», — рассказал URA.RU источник в партии.

Бабаков же, по словам источника «Ведомостей», с одной стороны понятен для администрации президента, с другой — он может стать одним из главных спонсоров кампании «Справедливой России» и ему требуется место с гарантией прохождения в Госдуму. Именно лидеры части списка сразу получают мандаты, после того как партия проходит заградительный барьер в 5% голосов.

Единый день голосования в РФ состоятся 19 сентября. Выборы пройдут по смешанной системе — по спискам партий и одномандатным округам. По предварительной информации ЦИК РФ, в десяти регионах страны голосование может пройти в дистанционном режиме.