В ЦИК заявили о первых сбоях при голосовании в интернете

В ЦИК РФ объяснили, почему избирателям отказались в тестировании системы ДЭГ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Центризбиркоме России заявили о первых сбоях во время тестирования системы Дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Причиной отказа в регистрации участников стало несовпадение данных о прописке людей и двойные заявления, сообщил на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, считается «кремлевской фабрикой мысли») член ЦИК Антон Лопатин.

«Главная причина — мы не смогли сопоставить избирателей, которые подали заявления на порталах госуслуг или mos.ru, с регистром избирателей системы ГАС „Выборы“. Если в одной базе данных указан один адрес, в другой базе — другой, это не позволяет определить активное избирательное право гражданина», — пояснил Лопатин. В будущем такие расхождения в сведениях о регистрации избирателя могут не позволить определить, на каком уровне выборов и в каком регионе человек имеет право голосовать, продолжает он.

В электронном голосовании избирком может отказать, если человек не выписан с предыдущего места жительства Фото: Анна Майорова © URA.RU

По словам члена ЦИК, в Москве были случаи, когда один и тот же человек дважды подавал заявление — на портале госуслуг и на mos.ru. В таких ситуациях избирателю также отказывали в участии в ДЭГ. «Для нас это дополнительный опыт. По итогам тренировки мы планируем разобраться с каждым заявлением. Если сейчас система не идентифицировала избирателя в полном объеме, мы сделаем все возможное, чтобы таких случаев 19 сентября было как можно меньше», — пообещал Антон Лопатин.

Сопредседатель движения «Голос» (признано иноагентом в РФ) Григорий Мельконьянц заявил «Открытым медиа», что некоторым избирателям отказывают в регистрации в системе ДЭГ. Он назвал такие отказы немотивированными.

Тренировочное голосование с помощью ДЭГ проходит 12—14 мая. Зарегистрироваться в нем может любой желающий через госуслуги или mos.ru (москвичи). После чего участникам предлагается проголосовать за вымышленного кандидата.

Отработка системы проводится, поскольку на выборах в Госдуму в сентябре ДЭГ может быть использовано в десяти регионах. По словам Лопатина, критериями их отбора станет число жителей, зарегистрированных на портале госуслуг, и возможность провести полномасштабную информационно-разъяснительную работу. Список таких субъектов ЦИК утвердит после тестирования системы.

На круглом столе объявили, что за ходом ДЭГ будет организовано наблюдение. Как оно будет проводиться, пока не решено. Методические рекомендации для наблюдателей подготовят Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» и «Партия прямой демократии».