В Госдуме осудили Бероева за сравнение властей РФ с нацистами

В Госдуме раскритиковали актера Бероева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Попытка актера Егора Бероева сравнить действующую власть с третьим рейхом, а введение антикоронавирусные мер с гонениями евреев во времена Холокоста, является неуважением к погибшим. Об этом завил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Когда король Дании после оккупации его страны фашистами надел шестиконечную звезду в знак солидарности с датскими евреями — это был жест мужества и самопожертвования. А когда сегодня человек надевает шестиконечную завезу, пытаясь провести параллель между действующей властью и третьим рейхом, поставив ковид-диссидентов на одну площадку с приговоренными в годы оккупации евреями — это, как минимум, неуважение к погибшим и их памяти», — сказал депутат в интервью «Газете.Ru».

Бероев на церемонии награждения премии «ТЭФИ-Летопись победы» выступил против ущемления прав граждан, не желающих ставить прививку от коронавируса, заявив, что нельзя делить людей на два лагеря, «как это однажды уже было». Актер вышел на сцену с желтой шестиконечной звездой на груди — данный отличительный знак носили евреи по приказу нацистов в период Холокоста. Ранее состоявший в президиуме Российского еврейского конгресса журналист, телерадиоведущий Владимир Соловьев в разговоре с URA.RU назвал этот поступок «глупым и некорректным».