23 июня 2021

В МВД назвали шесть основных типов телефонных мошенничеств

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский Верхнем Уфалее. Челябинск., ретро, дисковый телефон
В МВД РФ рассказали про самые популярные типа телефонных мошенничеств Фото:

Полицейские назвали шесть «схем», которые предпочитают российские телефонные мошенники. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре МВД.

На первом по популярности месте является сообщение о якобы попавшем в сложную ситуацию родственнике. Далее жертве звонит «полицейский» который и вымогает деньги для «решения вопроса». «Цена вопроса от тысячи рублей до 30 $ тысяч», — сообщает ТАСС.

На втором месте находится sms-сообщение с просьбой перезвонить (а номер оказывается платным), на третьем — присланная на смартфон ссылка, ведущая на сайт, где с телефона списываются деньги. Четвертое место занял «выигрыш в лотерею» (мошенник убеждает жертву заплатить «налог» для получения выигрыша), пятое — предложение от «оператора связи» набрать некую комбинацию цифр, после чего происходит списание денег со счета. На шестом месте — просьба по SMS скинуть деньги на телефон.

Ранее «Национальная служба новостей» рассказала о еще одной криминальной «схеме» — фальшивом приеме на работу. А юристы рассказали, как легко можно телефонных мошенников отпугнуть.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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