В МВД назвали шесть основных типов телефонных мошенничеств

Полицейские назвали шесть «схем», которые предпочитают российские телефонные мошенники. Об этом журналистам рассказали в пресс-центре МВД.
На первом по популярности месте является сообщение о якобы попавшем в сложную ситуацию родственнике. Далее жертве звонит «полицейский» который и вымогает деньги для «решения вопроса». «Цена вопроса от тысячи рублей до 30 $ тысяч», — сообщает ТАСС.
На втором месте находится sms-сообщение с просьбой перезвонить (а номер оказывается платным), на третьем — присланная на смартфон ссылка, ведущая на сайт, где с телефона списываются деньги. Четвертое место занял «выигрыш в лотерею» (мошенник убеждает жертву заплатить «налог» для получения выигрыша), пятое — предложение от «оператора связи» набрать некую комбинацию цифр, после чего происходит списание денег со счета. На шестом месте — просьба по SMS скинуть деньги на телефон.
Ранее «Национальная служба новостей» рассказала о еще одной криминальной «схеме» — фальшивом приеме на работу. А юристы рассказали, как легко можно телефонных мошенников отпугнуть.
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