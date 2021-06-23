23 июня 2021

В Пенсионном фонде рассказали о прибавке за стаж до 1991 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган , пенсионерка, скамейка, лавка, парк, досуг, отдых, пенсия
Советский стаж учитывается для всех граждан автоматически, заявили в ПФР Фото:

Пенсионный капитал за стаж до 2002 года увеличивается на 10% и автоматически учитывается для всех граждан. За каждый проработанный год до 1991 года добавляется еще по одному проценту. Об этом напомнили в Пенсионным фонде РФ.

«Этот момент регулируется Федеральным законом „О трудовых пенсиях“. Согласно этому документу, пенсии россиян подлежат увеличению за весь стаж до 2002 года», — передает Primpress со ссылкой на ПФР. В Фонде также отметили, что прибавка к пенсии за проработанный год в советское время учитывается для всех граждан автоматически.

Ранее в Минтруде разработали законопроект об автоматическом назначении пенсии при подаче заявления через Госуслуги. Воспользоваться услугой могут жители, которые никогда не работали за границей, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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