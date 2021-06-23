В Челябинской области — новый скачок заболеваемости COVID

Темпы заражения коронавирусом в Челябинской области нарастают Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжился скачкообразный рост числа заболевших коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 25 июня.

«Зафиксировано 129 новых заболевших COVID-19 ко вчерашнему дню. Всего проходит лечение 2088 южноуральцев, выписано 110 пациентов», — рассказали URA.RU в оперштабе. Умерли от коронавируса пять человек за сутки.

Накануне в Челябинской было 120 новых зараженных вчера, днем ранее — 109. Рост заболеваемости в регионе идет с начала прошлой недели — от отметки 87-89 заболевших в сутки.

Власти уже отменили несколько фестивалей всероссийского уровня, региональный Сабантуй и муниципальные праздники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации начали срываться концерты популярных групп.