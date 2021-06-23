В Челябинской области — новый скачок заболеваемости COVID

В Челябинской области продолжился скачкообразный рост числа заболевших коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 25 июня.
«Зафиксировано 129 новых заболевших COVID-19 ко вчерашнему дню. Всего проходит лечение 2088 южноуральцев, выписано 110 пациентов», — рассказали URA.RU в оперштабе. Умерли от коронавируса пять человек за сутки.
Накануне в Челябинской было 120 новых зараженных вчера, днем ранее — 109. Рост заболеваемости в регионе идет с начала прошлой недели — от отметки 87-89 заболевших в сутки.
Власти уже отменили несколько фестивалей всероссийского уровня, региональный Сабантуй и муниципальные праздники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации начали срываться концерты популярных групп.
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