23 июня 2021
22 июня 2021

В Челябинской области — новый скачок заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Темпы заражения коронавирусом в Челябинской области нарастают Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области продолжился скачкообразный рост числа заболевших коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией на 25 июня.

«Зафиксировано 129 новых заболевших COVID-19 ко вчерашнему дню. Всего проходит лечение 2088 южноуральцев, выписано 110 пациентов», — рассказали URA.RU в оперштабе. Умерли от коронавируса пять человек за сутки.

Накануне в Челябинской было 120 новых зараженных вчера, днем ранее — 109. Рост заболеваемости в регионе идет с начала прошлой недели — от отметки 87-89 заболевших в сутки.

Власти уже отменили несколько фестивалей всероссийского уровня, региональный Сабантуй и муниципальные праздники. Из-за сложной эпидемиологической ситуации начали срываться концерты популярных групп.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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