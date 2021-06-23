23 июня 2021

Губернатор Шумков показал, как меняется аэропорт Кургана. Фото

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков рассказал об изменениях в аэропорту 24 июня Фото:

В аэропорту Кургана закончена большая часть ремонтных работ на первом и втором этажах. Об этом 24 июня в своем instagram-аккаунте сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Второй этаж практически завершен. На первом этаже часть работ также выполнена, остается общий зал», — рассказал Шумков. По его словам, власти побывали в аэропорту 23 июня.

Губернатор отметил, что в аэропорту также меняют витражи и фасад в передней части здания. Он добавил, что городские власти также ремонтируют подъезд к аэропорту.

Работы по обновлению аэропорта Кургана начались в 2020 году. Губернатор предполагал, что обновление может закончиться в начале 2021 года. В феврале аэропорт показали полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. В 2020 году некоторые горожане возмутились, что во время реконструкции в здании была разрушена мозаика. Представители аэропорта при этом отмечали, что перегородка с мозаикой была в аварийном состоянии.

В здании аэропорта обновляется фасад
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По словам губернатора, в аэропорту закончена большая часть работ на двух этажах
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Подъезд к аэропорту ремонтируют власти города
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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