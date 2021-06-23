Губернатор Вадим Шумков рассказал об изменениях в аэропорту 24 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Кургана закончена большая часть ремонтных работ на первом и втором этажах. Об этом 24 июня в своем instagram-аккаунте сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Второй этаж практически завершен. На первом этаже часть работ также выполнена, остается общий зал», — рассказал Шумков. По его словам, власти побывали в аэропорту 23 июня.

Губернатор отметил, что в аэропорту также меняют витражи и фасад в передней части здания. Он добавил, что городские власти также ремонтируют подъезд к аэропорту.

Работы по обновлению аэропорта Кургана начались в 2020 году. Губернатор предполагал, что обновление может закончиться в начале 2021 года. В феврале аэропорт показали полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. В 2020 году некоторые горожане возмутились, что во время реконструкции в здании была разрушена мозаика. Представители аэропорта при этом отмечали, что перегородка с мозаикой была в аварийном состоянии.

В здании аэропорта обновляется фасад Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова

По словам губернатора, в аэропорту закончена большая часть работ на двух этажах Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова

Подъезд к аэропорту ремонтируют власти города Фото: instagram-аккаунт Вадима Шумкова