Отец срочника Шамсутдинова не может попасть к нему в колонию

Салим Шамсутдинов заявил, что не может попасть к сыну на свидание в тюменскую ИК-2 Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Отец срочника Рамиля Шамсутдинова, отбывающего наказание в тюменской ИК-2 за массовый расстрел сослуживцев в воинской части под Читой, не может попасть к нему на длительное свидание из-за большой очереди на такие встречи среди с осужденными. Об этом Салим Шамсутдинов рассказал в беседе с URA.RU. Он пояснил, что планировал увидеть сына в июне, но ему сказали, что, в лучшем случае, встреча может состояться в конце июля или даже в августе.

«Как я понял, там дело в том, что общежитие, в котором проходят длительные свидания, очень небольшое. Из-за этого и возникла очередь. Рамиль написал заявление на это длительное свидание, но нам сказали, что в июне оно точно не состоится. В лучшем случае, в конце июля — начале августа. Но мы ждем, в любом случае. Может быть, получится попасть к нему раньше», — пояснил Шамсутдинов-старший в беседе с агентством.

Он уточнил, что Рамиль Шамсутдинов в колонии чувствует себя хорошо. На условия содержания он не жалуется. Комментарий от пресс-службы УФСИН по Тюменской области ожидается.

Рамиль Шамсутдинов был приговорен к 24, 5 годам колонии строгого режима за массовый расстрел. 25 октября 2019 года он напал с автоматом на сослуживцев воинской части под Читой, где проходил срочную службу. Его жертвами стали 10 человек: восемь из них погибли на месте, двое — попали в госпиталь в тяжелом состоянии. После задержания тюменец объяснил, что пошел на преступление из-за дедовщины и постоянных издевательств в части. Позже один из его обидчиков, Руслан Мухатов, был приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.