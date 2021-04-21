Рамиль Шамсутдинов приговорен к 24, 5 годам колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Апелляционный военный суд оставил без изменений приговор тюменскому срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему в октябре 2019 года сослуживцев в воинской части под Читой. Об этом URA.RU рассказал адвокат стрелка Руслан Нагиев. Ранее Второй Восточный окружной военный суд, приговорил Шамсутдинова к 24,5 годам колонии строгого режима.

«Апелляционный суд оставил без изменений приговор Рамилю Шамсутдинову — 24, 5 лет колонии строгого режима. Таким образом, он вступил в законную силу. Апелляционные жалобы как защиты, так и потерпевших, оставлены без удовлетворения», — пояснил Нагиев URA.RU.

Как ранее указывало URA.RU, 21 января Второй Восточный суд признал Шамсутдинова виновным в массовом убийстве своих сослуживцев и приговорил его 24 годам 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Решением суда остались недовольны и адвокаты тюменца, и потерпевшие. Обе стороны подали апелляционные жалобы. Юристы стрелка посчитали приговор слишком жестоким, родственники убитых и раненных им солдат и офицеров — слишком мягким. Они потребовали приговорить Шамсутдинова к пожизненному заключению.

Ранее URA.RU писало о том, что 25 октября 2019 года тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел сослуживцев в воинской части под Читой. После караула он напал с автоматом на солдат и офицеров, которые уже разрядили оружие. Жертвами стрелками стали десять человек: восемь из них погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Свой поступок Шамсутдинов объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами со стороны старослужащих. Позже один из его обидчиков, Руслан Мухатов, был признан виновным в неуставных взаимоотношениях и приговорен к двум годам условно со штрафом 30 тысяч рублей.