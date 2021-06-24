Рязанский: идущих на стройки пенсионеров лишат индексации выплат

На стройке пенсионеры могут заработать больше, чем сидя на пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионерам, которых привлекут к работе на российских стройках, прекратят индексировать пенсии. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Индексировать ему пенсию не будут, потому что он будет получать легальную зарплату. Индексация прекратится, но те взносы, которые он будет платить в пенсионную систему, позволят ему 1 августа следующего года ее пересчитывать с учетом заработка», — сказал Рязанский. Он отметил, что пенсионер сможет зарабатывать гораздо больше, чем ему давала индексация.

«Я думаю, что если перед неработающим пенсионером будет перспектива трудоустройства на неплохую зарплату, выбор будет однозначный в пользу работы», — отметил член Совфеда. Он подчеркнул, что сейчас вышедшим на пенсию не предлагают такой работы.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин предложил привлекать неработающих пенсионеров на стройки, чтобы справиться с нехваткой кадров. Он уже заявлял, что отрасль страдает от дефицита рабочей силы после оттока мигрантов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле также признают данную проблему.