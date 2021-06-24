В ЦИК заявили, что россиян без прививки от COVID пустят на выборы

На выборы должны пустить всех граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Россиянам, не поставившим прививку от коронавируса, разрешат прийти на голосование на выборах в Госдуму. Лишать их права голосовать из-за отсутствия прививки незаконно. Об этом URA.RU заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Евгений Колюшин.

«Ограничения на выборах для россиян, не поставивших прививку от коронавируса, будут незаконны. Я считаю, что таких запретов быть не может. Комиссия обязана принять меры для того, чтобы человек проголосовал. Его дело идти голосовать или нет. Голосование у нас добровольное, вакцинация у нас тоже добровольная», — сказал Колюшин. Он отметил, что возможность проголосовать на выборах должна быть у всех, вне зависимости от наличия вакцины.

«Если врача на работе обязывают делать прививку, я допускаю, что его можно на какое-то время отстранить от работы, если он отказывается. На выборах такое в принципе недопустимо», — подчеркнул член ЦИК. По его словам, перевести голосование онлайн в пандемию не получится, поскольку такая возможность есть только в семи субъектах РФ из 85.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что люди, которые отказываются от прививки должны быть лишены права голосовать на выборах. Также, по мнению депутата, их детей нужно не пускать в садики и школы.