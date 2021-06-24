Бывший кандидат в президенты России и председатель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин вошел в первую тройку федерального списка кандидатов на выборы в Госдуму от партии КПРФ. Об этом сообщил URA.RU секретарь ЦК КПФР Сергей Обухов.
На XVIII съезде коммунистической партии РФ утвердили федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы. «Решение принято и одобрено единогласно, все коммунисты поддержали такой вариант нашей тройки, с которой мы должны успешно выступить на выборах», — рассказал URA.RU Обухов. Возглавил федеральный список лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На второй строчке оказалась космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая. Следом за ней идет Павел Грудинин.
Ранее источник URA.RU из числа делегатов съезда сообщил, что руководство КПРФ предложило включить в первую тройку федерального списка Зюганова, Савицкую и Грудинина. На тот момент окончательное решение еще не было принято, и расстановка сил могла измениться.
Руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко ранее сообщал URA.RU, что коммунистическая партия поддержит Грудинина, если он решит баллотироваться в Госдуму. По его словам, политик хорошо показал себя на выборах президента РФ в 2018 году — он занял второе место, получив 11,77% голосов.
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