Зеленский ввел санкции против российских банков и авиакомпаний

Владимир Зеленский ввел в действие указ, утверждающий новые санкционные списки Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский массово ввел санкции против российских физических лиц, банков и авиакомпаний. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса главы Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — сообщается в тексте указа Зеленского. Ограничительные меры вводятся на три года. Среди авиакомпаний под санкции попали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», «Россия» и «ЮТэйр».

В санкционном списке Украины оказались более сорока российских банков и кредитных организаций, в том числе «Сбербанк», «Газпромбанк» и банк «ВТБ». Кроме того, в него вошли Центральный республиканский банк Донецкой народной республики и Государственный банк Луганской народной республики. Под санкции попали и платежные организации — например «Колибри» и «Юнистрим».

В списке физических лиц, против которых были введены санкции, оказались владелец «Русала» Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин и владелец компании «Мостотрест» Аркадий Ротенберг. Также Украина наложила ограничительные меры на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.

Ранее Украина ввела санкции против главы «Ростеха» Сергея Чемезова и замглавы «ВСМПО-ависма» Михаила Шелкова. Такое решение Зеленским принято по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины, передает «Национальная служба новостей».