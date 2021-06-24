Монеточка опубликовала фото после операции

Монеточка рассказала, что боялась первой в своей жизни операции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Певица Лиза Монеточка (Елизавета Гардымова) опубликовала в Instagram фото после перенесенной операции. Девушка отметила, что боялась первого хирургического вмешательства, все оказалось не так страшно.

«Ребята, сейчас случилась первая в моей жизни операция», — написала Монеточка на фото из больничной палаты в своем instagram-аккаунте. Она пожелала своим фанатам никогда не болеть, а если это все-таки произошло, то быстро выздоравливать.

Певица отметила, что ничего не выкладывала о предстоящей операции, потому что сильно боялась этого процесса и не хотела его представлять. Она сообщила, что на деле все было не так страшно и она просто «крепко уснула и ничего не поняла».

Instagram @monetochkaliska