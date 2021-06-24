Гидрометцентр предупредил россиян о редком природном явлении

На этой неделе в России, в частности в московском регионе, возможны сухие грозы. Об этом заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«Сухие грозы бывают при очень жаркой погоде. То есть воздух настолько раскален, что влага не долетает до поверхности земли», — цитирует эксперта «Российская газета».
По словам Паршиной, при этом редком природном явлении частицы пыли и капли в облаках сталкиваются. «Они разнозаряженные, поэтому возникают раскаты грома, но дождя нет», — отметила синоптик.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни в Москве будет побит температурный рекорд 1948 года. Температура воздуха в столице составит от + 34 до + 36 градусов по Цельсию. Похолодание наступит не раньше следующей недели.
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