В Роскачестве рассказали о росте мошенничества из-за вакцинации

Повсеместное введение обязательной вакцинации побудит к росту торговли поддельными COVID-сертификатами Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России резко выросло число случаев мошенничества, связанных с фальшивыми сертификатами о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом URA.RU заявили в Роскачестве.

«Количество случаев мошенничества, связанных с поддельными COVID-сертификатами, стремительно растет. В Москве в июне завели десятки уголовных дел за торговлю ложными справками, а Роскомнадзор заблокировал более 150 сайтов, замеченных в такой продаже», — сообщили URA.RU в Роскачестве.

Из-за того, что обязательная вакцинация требуется для многих сфер и в большом числе регионов, на поддельные справки вырастет спрос, прогнозируют в Роскачестве. «В ближайшее время стоит ожидать роста и спроса, и предложения на поддельные сертификаты, которые будут покупать, чтобы отчитаться перед работодателем. Уголовные дела и интерес СМИ к этой теме приведут к тому, что торговля справками окончательно уйдет в даркнет и Telegram».

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев в беседе с URA.RU заявил, что в связи с введением обязательной вакцинации от COVID-19 в России может вырасти уровень коррупции, поскольку людям будут предлагать купить сертификаты без получения инъекции. Тем временем обязательная вакцинация в России введена уже в нескольких регионах.