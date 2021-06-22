В Госдуме рассказали о коррупции из-за обязательной вакцинации

Больше чем в 10 российских регионах введена обязательная вакцинация от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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В связи с введением обязательной вакцинации от коронавруса в России может вырасти уровень коррупции, поскольку людям будут предлагать купить сертификаты без получения инъекции. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Когда появляются какие-то обязательные вещи, сразу находятся умельцы, которые на этом пытаются заработать. И, безусловно, это пользуется спросом у определенной части населения. Но тут важна разъяснительная работа. На кону собственные жизнь и здоровье человека», — объяснил URA.RU Валеев.

Депутат Госдумы отметил, что существуют различные способы, как можно справиться с подобным проявлением коррупции. «Что касается моментов, как препятствовать появлению невакцинированных граждан в базе данных, подложных сведений, то есть разные методики. Я думаю, они будут использоваться. Есть уже известные методики. Те, кому надо ими владеют, а кто не владеет, до тех доведут», — добавил Эрнест Валеев.

Обязательная вакцинация в России введена уже в нескольких регионах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тверская Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области, Ненецкий автономный округ и Крым. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что в России неизбежна дискриминация тех, кто не поставил прививку от коронавируса.