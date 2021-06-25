Кремль отреагировал на задержание пермяков, обратившихся к Путину

На «Прямую линию» поступило уже несколько обращений по поводу застройки стадиона «Молот» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кремле рассчитывают, что правоохранительные органы разберутся в ситуации с задержанием трех пермских активистов, которые пытались записать видеообращение для «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина из-за угрозы застройки стадиона «Молот». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что организаторы «Прямой линии» уже получили несколько аналогичных обращений в защиту спортивного объекта.

«Мы не знаем всех обстоятельств. Поскольку вы говорите про 20 человек, то я не думаю, что несколько человек задержали просто потому, что они записывали обращение. Не хотели бы допускать эту возможность. Будут разбирательства, и, надеюсь, всех отпустят. Кстати, мы получали обращения по поводу Перми и этого стадиона. Видел несколько сообщений на эту тему», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

23 июня в Перми задержали членов инициативной группы против застройки пермского стадиона «Молот» Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина. По словам активистов, они записывали видеообращение для «Прямой линии» Путина, в котором приняли участие около 20 человек. Полицейские составили на трех активистов протоколы об организации и участии в несанкционированном митинге. 24 июня над ними начался суд. Ожидается, что решение будет озвучено 12 июля.