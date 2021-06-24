Пермяки обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, а их за это будут судить Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермячке Елене Германовой грозит до десяти суток административного ареста за запись видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину. Женщина рассказала URA.RU, что она находится в суде, где будут рассматривать протокол об административном правонарушении за проведение публичного мероприятия.

«Я сейчас нахожусь в суде, жду. Вечером 23 июня нас задерживали, потом отпустили из полиции. На сегодня назначили суд», — рассказала URA.RU Германова. Она пояснила, что в отношении нее составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ за организацию публичного мероприятия. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком на десять суток.

«Мы пришли к „Молоту“ вдвоем с Натальей Медведевой записать видеооращение к Путину. Люди увидели, спросили, что мы делаем. У меня же машина в наклейках [с надписями против застройки стадиона], футболка была на мне. Я им сказала, они сказали, что хотят с нами и встали рядом», — рассказала URA.RU Германова. Она пояснила, что никаких публичных мероприятий не организовывала и не проводила. Запись ролика, по словам женщины, продолжалась около трех минут, после чего все разошлись, а ее задержали сотрудники ГИБДД.

В Мотовилихинском районном суде Перми подтвердили URA.RU, что материалы в отношении Германовой поступили судье Анастасии Булдаковой. Она планирует рассмотреть их в ближайшее время.

URA.RU рассказывало, что пермяки выступают против застройки стадиона «Молот». Они собрали около 10 тысяч подписей единомышленников. Проблемой застройки заинтересовались на уровне Госдумы. Информацию о предстоящей записи видеообращения пермяки размещали в соцсетях.