В Нижневартовске из-за COVID отменили День молодежи

Мероприятия перенесены в онлайн Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Все массовые мероприятия на День Молодежи отменили в Нижневартовске из-за коронавирусных ограничений. В том числе не состоится концерт приглашенной рок-группы RADIO TAPOK. Как URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска, мероприятия пройдут онлайн.

«Из-за принятых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом было решено перенести все мероприятия в онлайн. Причем, праздник проходит не один-два дня, а длится целую неделю. Группа, которая должна была приехать, также выступит в формате онлайн», — сказали в пресс-службе мэрии.

Единственными мероприятиями, которые пройдут в офлайн-режиме, будут награждение активистов и создание арт-объекта на набережной города. В сам День молодежи, 27 июня, онлайн состоятся розыгрыши призов и выступление хедлайнеров праздника рок-группы RADIO TAPOK.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО планировал провести масштабный День молодежи в рамках международного фестиваля ремесел. Но власти ХМАО не согласовали праздник в обход COVID-ограничений, тем не менее разрешив провести фестиваль. Однако после правительство региона решило перевести в онлайн международное мероприятие.