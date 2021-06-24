24 июня 2021
23 июня 2021

В Нижневартовске из-за COVID отменили День молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День города Пермь, карнавал, шествие, танцы, актеры, праздник
Мероприятия перенесены в онлайн Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Все массовые мероприятия на День Молодежи отменили в Нижневартовске из-за коронавирусных ограничений. В том числе не состоится концерт приглашенной рок-группы RADIO TAPOK. Как URA.RU рассказали в департаменте общественных коммуникаций Нижневартовска, мероприятия пройдут онлайн.

«Из-за принятых ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом было решено перенести все мероприятия в онлайн. Причем, праздник проходит не один-два дня, а длится целую неделю. Группа, которая должна была приехать, также выступит в формате онлайн», — сказали в пресс-службе мэрии.

Единственными мероприятиями, которые пройдут в офлайн-режиме, будут награждение активистов и создание арт-объекта на набережной города. В сам День молодежи, 27 июня, онлайн состоятся розыгрыши призов и выступление хедлайнеров праздника рок-группы RADIO TAPOK.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО планировал провести масштабный День молодежи в рамках международного фестиваля ремесел. Но власти ХМАО не согласовали праздник в обход COVID-ограничений, тем не менее разрешив провести фестиваль. Однако после правительство региона решило перевести в онлайн международное мероприятие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...