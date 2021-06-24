Свердловский «колбасный король» покинул ряды «Единой России»

Александр Карамышев отказался от партбилета ЕР в пользу «Справедливой России» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в свердловское Заксобрание в 2021 году

Свердловский бизнесмен, основатель одной из крупнейших фабрик региона Александр Карамышев заявил о своем выходе из «Единой России». В разговоре с URA.RU он сообщил, что намерен выдвинуться на выборы в свердловское заксобрание от «Справедливой России».

«Мне нелегко далось решение о выходе из состава политической партии „Единая Россия“, в которой я состоял с 2009 года. К сожалению, мой опыт руководящей работы, предпринимательской и общественно-политической деятельности оказались не востребованными партией», — прокомментировал Карамышев. По его словам, он намерен выдвинуться в депутаты свердловского заксобрания по Сысертскому одномандатному округу №25, а также возглавить список Сысертской территориальной группы.

Глава регионального отделения СР Андрей Кузнецов подтвердил, что партия рассматривает возможность выдвижения Карамышева. «Окончательное решение будет принято на региональной конференции, которую мы планируем провести до 10 июля», — сказал Андрей Кузнецов. В региональном отделении ЕР пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Александр Карамышев возглавлял Сысертскую думу, но был лишен мандата из-за претензий силовиков. Осенью 2020 года он пытался повторно избраться в представительный орган власти, но затем отказался от участия в довыборах. В праймериз ЕР Карамышев не участвовал: по его словам, это не имело никакого смысла. Избрание нового созыва свердловского заксобрания произойдет в сентябре 2021 года.

Обновлено в 15:44. «Да, заявление о выходе из партии подано. Это его личное решение», — прокомментировали в свердловском отделении «Единой России».