Курганская прокуратура предложила новые штрафы для родителей

В Кургане хотят ввести штрафы для родителей, чьи дети купаются в неустановленных местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За купание курганских детей и подростков в неустановленных местах предложили штрафовать их родителей или лиц, под присмотром которых находились несовершеннолетние. Законопроект об этом внесен в Курганскую областную думу прокуратурой региона.

Прокуратура предложила добавить в закон Курганской области об административных правонарушениях на территории региона новую статью под названием «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Эта статья предусматривает наказание за «неисполнение обязанности по недопущению купания несовершеннолетнего на водных объектах общего пользования в неустановленных местах».

За это правонарушение предложено ввести штрафы для граждан в размере от 2500 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц предпринимателей — от 20 до 40 тысяч рублей. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили URA.RU, что штрафы, в частности, предлагается распространить на родителей несовершеннолетних и лиц, которым поручен контроль за ними, в том числе на оздоровительные лагеря.

Ранее URA.RU сообщало, что с начала года на водоемах Курганской области утонули девять человек (данные по состоянию на 24 июня). Все погибшие купались на незаконных пляжах. Глава ГУ МЧС по Курганской области Юрий Землянский заявлял, что основными причинами гибели на воде являются купание в неустановленных местах, отсутствие контроля за детьми со стороны взрослых и алкоголь.