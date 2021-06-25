Врач предупредил об угрозе вакцинации от COVID людей с антителами

Зоя Скорпилева отметила, что при высоком уровне антител прививку от COVID-19 можно не делать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Прививка от коронавируса может вызвать гипериммунный ответ у людей с высоким уровнем антител к COVID-19. В этом случае иммунитет начинает работать и не может остановиться, тем самым нанося вред организму. Такие предположения высказала в беседе с URA.RU врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева.

«Если действительно очень высокие антитела, мы не знаем точно, не даст ли вакцинация резкий прирост антител и не будет ли гипериммунного ответа, что не очень хорошо для организма», — отметила Скорпилева.

При этом иммунолог подчеркнула, что в целом наличие антител не является противопоказанием к вакцинации. «В рекомендациях к вакцинации прописано, что если вы переболели коронавирусом, полгода можете не прививаться. Если сдали анализы, а антитела не были выявлены, можно вакцинироваться, если антитела в три-четыре раза превышают референсные значения, прививку можно не ставить», — добавила Скорпилева.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, что гипериммунный ответ чаще возникает при первой встрече вируса с организмом, но за вакцинированными все равно наблюдают, так как бывают исключения. «Гипериммунный ответ может возникнуть, когда в организм впервые попадает патоген и начинается бесконтрольная выработка антител. В вакцине живого патогена нет, поэтому гипериммунного ответа быть не должно, но во всем бывают исключения, поэтому привитый человек должен еще полчаса находиться под наблюдением терапевта», — подчеркнул Шунков.

Вместе с тем эпидемиолог согласился, что прививаться раньше, чем через шесть месяцев после болезни, не рекомендуется. В противном случае могут быть побочные реакции. «Не рекомендуется делать прививку раньше, потому что в зависимости от возраста, пола и других особенностей переболевшего, того как именно он перенес заболевание, невозможно предсказать с точностью, какие могут быть последствия. Потому что иммунитет — это многокомпонентная и многоэтапная система защиты организма. Такой срок отведен чтобы исключить возможности индивидуальных побочных реакций», — подытожил Шунков.

Ранее вирусологи рассказали, что через два месяца прививку можно делать тем, кто переболел коронавирусом. Сразу же после перенесенного заболевания вакцину ставить не стоит.