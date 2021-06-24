Источник: лидера ЛДПР в Перми отстранили от принятия решений

Лидер пермского реготделения ЛДПР Олег Постников не смог стать лидером партийного списка от края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Руководителю пермского регионального отделения ЛДПР Олегу Постникову не позволили принимать самостоятельные решения по пермским кандидатам в Госдуму от партии. Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что следствием кадрового голода в партии, обострившегося из-за внутрипартийного конфликта в регионе, стало то, что ЛДПР в Госдумы выдвинула малоизвестных кандидатов.

«Партия отстранила Постникова от принятия решений на уровне Госдумы», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства добавил, что при этом Постников пока сохранил возможность формировать партийные списки в заксобрание края. «Пока региональные списки отданы на откуп Постникову. Но все может измениться. Посмотрим, съезд будет 3 июля», — уточнил инсайдер.

Пермский региональный список ЛДПР на выборах в Госдуму возглавил помощник лидера партии Владимира Жириновского Герман Дружинин. Вторую строчку занял Постников, третью юрист партии Алексей Баландин. Постников и Баландин также заявлены на выборах в Госдуму по одномандатным округам, № 59 и № 58, соответственно. В 61 округе партия выдвинет депутата из Чусового Андрея Захарова, а в округе № 60 некую Екатерину Балыкину. Собеседники URA.RU, в том числе члены партии, затруднились ответить, кто это. Постников на звонок URA.RU и на сообщения корреспондента в мессенджере не ответил.

URA.RU рассказывало о внутрипартийном конфликте в рядах пермского реготделения ЛДПР. Члены партии через суд пытаются выйти из ЛДПР, но им пытаются помешать выдвинуться в депутаты и поэтому не исключают. После освещения URA.RU информации об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.