24 июня 2021

Менеджер Козицына заходит в большую челябинскую политику. Фото

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Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, портрет, избрехт павел
Павел Избрехт может стать ЗСО Фото:

Директор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт 25 июня подал заявление для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в заксобрание региона. Об этом URA.RU сообщили в челябинском региональном исполкоме ЕР. ЧЦЗ входит в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является активом, подконтрольным Андрею Козицыну.

«Наше предприятие рассматривает Челябинскую область как стратегическую территорию. Мы находимся в партнёрских, очень конструктивных взаимоотношениях с областной властью. Реализуем значимые экологические и социальные программы. Участие в политической жизни региона и выдвижение в качестве кандидата в депутаты ЗСО рассматриваю как закрепление этих отношений на самом высоком уровне», — заявил Избрехт после подачи заявления.

«Избрехт станет основным кандидатом. Именно его ЕР должна поддержать. Это согласовано и в Москве, с Генсоветом партии, и с лидером регионального политсовета, губернатором Алексеем Текслером. Но сначала ему надо пройти через процедуру праймериз», — сообщил URA.RU источник в ЕР.

Место в ЗСО стало вакантным после того, как подал заявление о сложении полномочий депутат Вячеслав Ершов, избравшийся в заксобрание в сентябре 2020 года по одномандатному Курчатовскому округу. 25 июня начался праймериз ЕР. Довыборы в ЗСО пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре.

Павел Избрех (слева) принес заявление на праймериз ЕР
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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