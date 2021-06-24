Павел Избрехт может стать ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ) Павел Избрехт 25 июня подал заявление для участия в праймериз «Единой России» на довыборах в заксобрание региона. Об этом URA.RU сообщили в челябинском региональном исполкоме ЕР. ЧЦЗ входит в структуру Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является активом, подконтрольным Андрею Козицыну.

«Наше предприятие рассматривает Челябинскую область как стратегическую территорию. Мы находимся в партнёрских, очень конструктивных взаимоотношениях с областной властью. Реализуем значимые экологические и социальные программы. Участие в политической жизни региона и выдвижение в качестве кандидата в депутаты ЗСО рассматриваю как закрепление этих отношений на самом высоком уровне», — заявил Избрехт после подачи заявления.

«Избрехт станет основным кандидатом. Именно его ЕР должна поддержать. Это согласовано и в Москве, с Генсоветом партии, и с лидером регионального политсовета, губернатором Алексеем Текслером. Но сначала ему надо пройти через процедуру праймериз», — сообщил URA.RU источник в ЕР.

Место в ЗСО стало вакантным после того, как подал заявление о сложении полномочий депутат Вячеслав Ершов, избравшийся в заксобрание в сентябре 2020 года по одномандатному Курчатовскому округу. 25 июня начался праймериз ЕР. Довыборы в ЗСО пройдут одновременно с выборами в Госдуму в сентябре.

Павел Избрех (слева) принес заявление на праймериз ЕР Фото: Челябинский региональный исполком партии «Единая Россия»