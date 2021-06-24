24 июня 2021
23 июня 2021

Член ЛДПР просит СКР возбудить дело на лидера партии в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , следственный комитет, ск
Сотрудников следственного комитета попросили заняться руководителем реготделения ЛДПР Пермского края Олегом Постниковым Фото:

Руководителя регионального отделения ЛДПР Олега Постникова хотят привлечь к уголовной ответственности. Депутат гордумы Перми Илья Лисняк, у которого пока не получается выти из ЛДПР даже через суд, рассказал URA.RU, что написал соответствующее заявление в следственное управление СКР по Пермскому краю.

«Я написал заявление на Постникова в следственный комитет. Прошу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за неисполнение решения суда», — рассказал URA.RU Лисняк. Он пояснил, что поводом для обращения в силовые структуры стало то, что Постников не исполняет решение суда и не снимает с регистрационного учета членов партии, пожелавших выйти из ЛДПР.

После обращения в СКР Лисняк, а также член общественного совета при ГУ МВД России по краю Ирина Форсюк и депутат думы Добрянки Марк Коробов получили в суде исполнительные листы. Несмотря на тот факт, что реготделение ЛДПР обжалует решение суда, документ подлежит немедленному исполнению, поскольку избирательная кампания и период выдвижения кандидатов уже стартовал. Исполнительные листы переданы службе судебных приставов. Связаться с Постниковым не удалось — он не ответил на звонок URA.RU и на вопросы в мессенджере.

Политические элиты говорят о возможном ослаблении позиций Постникова в регионе из-за внутрипартийного конфликта. После освещения URA.RU информации об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.

В СУ СКР по Пермскому краю поступило заявление от депутата гордумы Перми Ильи Лисняка на лидера ЛДПР в крае Олега Постникова
Фото:
Пермским реготделением ЛДПР просят заняться судебных приставов
Фото:

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