Член ЛДПР просит СКР возбудить дело на лидера партии в Перми

Сотрудников следственного комитета попросили заняться руководителем реготделения ЛДПР Пермского края Олегом Постниковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководителя регионального отделения ЛДПР Олега Постникова хотят привлечь к уголовной ответственности. Депутат гордумы Перми Илья Лисняк, у которого пока не получается выти из ЛДПР даже через суд, рассказал URA.RU, что написал соответствующее заявление в следственное управление СКР по Пермскому краю.

«Я написал заявление на Постникова в следственный комитет. Прошу рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за неисполнение решения суда», — рассказал URA.RU Лисняк. Он пояснил, что поводом для обращения в силовые структуры стало то, что Постников не исполняет решение суда и не снимает с регистрационного учета членов партии, пожелавших выйти из ЛДПР.

После обращения в СКР Лисняк, а также член общественного совета при ГУ МВД России по краю Ирина Форсюк и депутат думы Добрянки Марк Коробов получили в суде исполнительные листы. Несмотря на тот факт, что реготделение ЛДПР обжалует решение суда, документ подлежит немедленному исполнению, поскольку избирательная кампания и период выдвижения кандидатов уже стартовал. Исполнительные листы переданы службе судебных приставов. Связаться с Постниковым не удалось — он не ответил на звонок URA.RU и на вопросы в мессенджере.

Политические элиты говорят о возможном ослаблении позиций Постникова в регионе из-за внутрипартийного конфликта. После освещения URA.RU информации об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал закрыть редакцию, а журналистов агентства назвал «мародерами морального фронта». Шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов ответил Жириновскому, что факты, излагаемые агентством, правдивы, и предложил лидеру партии не пиариться за счет редакции.

В СУ СКР по Пермскому краю поступило заявление от депутата гордумы Перми Ильи Лисняка на лидера ЛДПР в крае Олега Постникова Фото: Илья Лисняк

Пермским реготделением ЛДПР просят заняться судебных приставов Фото: Илья Лисняк