Источник: эсеры из ЯНАО не получат мест в Госдуме

Списки на выборы обнародуют на съезде партии 26 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Представители объединенной социалистической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» не дали партийцам из ЯНАО шансов на получение мандатов в Государственной думе, рассказали инсайдеры URA.RU в политических кургах. Списки по объединенной региональной группе, включающей Архангельскую область, Республику Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономный округа, составлены так, что проходные места в очередной раз достанутся соседям.

«На первых местах в списке пойдут эсеры от Архангельской области, это уже известно. Поэтому рассчитывать на то, что представители партии от ЯНАО окажутся в Госдуме, не стоит. В списках по группе четверо архангелогородцев, двое от Коми и по одному от НАО и ЯНАО. Все без изменений, а это значит, что объединение партий не усилило регион», — рассказал инсайдер. По словам собеседников, глава ямальского реготделения Максим Лазарев может рассчитывать на третью или четвертую позиции, а это означает, что победить ему легче по одномандатному избирательному округу, нежели по спискам.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе «Справедливой России» не удалось. На направленный представителям партии запрос на момент публикации ответ не поступил.

Сам Максим Лазарев подтвердил, что Ямал будет выдвигать своих кандидатов по указанной объединенной группе, однако от прямого ответа, будет ли он в списке, уклонился: «Как решит партия». При этом политик, возглавивший эсеров ЯНАО полтора года назад, подтвердил, что будет представлять регион как одномандатник.

Ранее сообщалось, что нарезка на региональные группы, отличные от федеральных округов и субъектов федерации была опробована эсерами на предыдущих выборах. Тогда эта схема привел к тому, что мандат по спискам получила Ольга Епифанова, выдвигавшаяся от Архангельска, а по одномандатному округу победу одержал единоросс Григорий Ледков.